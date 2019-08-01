مصادر تكشف لـ218 حقيقة إغلاق مصفاة الزاوية

نفى مصدر يعمل في شركة الزاوية لتكرير النفط في تصريحات لـ218 اليوم إغلاق مصفاة الزاوية النفطية بشكل تام أو تعطل أي مرفق تابع لها خلال الساعات الماضية

وأضاف المصدر أن خطوط الإمداد والتزود بالوقود مستمرة بشكلها المعتاد وقوة الإنتاج الطبيعية.

وجاء التصريح على خلفية ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق بعض المحتجين مصفاة التكرير الأمر الذي نفاه المصدر.

وتجدر الإشارة إلى أن الطاقة الكاملة لمصفاة الزاوية تبلغ مئة وعشرين ألف برميل يوميا وهي الأكبر في البلاد وتعمل إلى جانب التكرير على صناعة الاسفلت وخلط وتعبئة الزيوت المعدنية.

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