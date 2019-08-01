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مصادر تكشف لـ218 حقيقة إغلاق مصفاة الزاوية

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى مصدر يعمل في شركة الزاوية لتكرير النفط في تصريحات لـ218 اليوم إغلاق مصفاة الزاوية النفطية بشكل تام أو تعطل أي مرفق تابع لها خلال الساعات الماضية

وأضاف المصدر أن خطوط الإمداد والتزود بالوقود مستمرة بشكلها المعتاد وقوة الإنتاج الطبيعية.

وجاء التصريح على خلفية ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق بعض المحتجين مصفاة التكرير الأمر الذي نفاه المصدر.

وتجدر الإشارة إلى أن الطاقة الكاملة لمصفاة الزاوية تبلغ مئة وعشرين ألف برميل يوميا وهي الأكبر في البلاد وتعمل إلى جانب التكرير على صناعة الاسفلت وخلط وتعبئة الزيوت المعدنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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