الغرياني: يجب إنهاء خدمة سلامة وطرده من ليبيا

ليبيا – إتهم المُفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة بالكذب والإفتراء على الليبيين وبأنه موظف من قبل دولة وصفها بـ”العدوة” التي تقاتل ليبيا بأسلحتها وأموالها، مبدياً أسفه إزاء بيانات الإستنكار الصادرة عن مجلس الدولة والرئاسي حول إحاطة سلامة كونها لن تؤثر .

الغرياني قال خلال إستضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إن سلامة يتصرف بما وصفه بـ “نعيم ليبيا” كما يشاء ويفعل ما يريد بأموال مصرف ليبيا المركزي علاوة على تدخله في جميع الشؤون الخاصة والعامة.

وتابع مضيفاً :” هل سمعت مبعوث أممي يتدخل في تعيين وزراء أو مبعوثين في السلك الدبلوماسي هذا كله يفعله ونحن نسمع ونطيع، هذا عار على ليبيا والمسؤولين فلا بد أن يتكلموا بكل قوة جميعاً ويجمعوا التوقيعات من الشعب الليبي كله عار عليهم قبول وجوده في البلاد لذلك يجب المطالبة بإنهاء خدمته وطرده من ليبيا لأنه لا يستحق أن يبقى بيننا بعد كل هذه الافتراءات”.

وجدد تأكيده على ضرورة المطالبة من قبل كل الشعب الليبي بإنهاء خدمة سلامة كونه لا يستحق أن يتنعم بخيرات الشعب الليبي ومن ثم يسبها ويحتقرها وهو مصطف مع من وصفه بـ”العدو” (القوات المسلحة الليبية) يقاتل بجبهاته بكل قوة حسب زعمه.

كما علق على الهدنة التي إقترحها المبعوث الاممي خلال إحاطته قائلاً :”هذه مؤامرات كلها المطالبة بالهدنة تكون عندما يشعرون أن العدو الصائل الظالم الفاجر الذي دمر بنغازي ودرنة وقتل خيرة الشباب وأتى ليدمر طرابلس وإن شعروا بأنه وقع عليه الضغط يطالبون بهدنة، هذه ليست هدنة بل استسلام للعدو وإعطائه فرصة ليقضي على ما تبقى لذلك لا يجوز لأحد الإستماع لهذا الكلام الفارغ لأن من يطالب بالهدنة والعدو باغي على أسوار طرابلس هو إنسان ظالم ويصطف مع العدو لا مع الحق والعدل.

وطالب بضرروة عدم إعارة أي إهتمام لمقترح سلامة بشأن الهدنة أو الإلتفات لها لأنها صدرت من قبل أشخاص لديهم أغراض ومصالح مع من وصفه بـ”العدو”، مضيفاً :”إن أراد هدنة عليه الخروج من طرابلس والعودة من حيث أتى مع أهمية تسليمة للعدالة لتنفذ فيه أحكام القصاص بحق من قتلهم وشردهم وهجرهم”.

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