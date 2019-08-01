وفد برلماني يزور باريس ويشرح أسباب عمليات الجيش لتحرير العاصمة

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب إن وفدا من مجلس النواب قدم للخارجية الفرنسية كل المستندات التي توضح حقيقة الصراع في ليبيا، وتفضح التدخل التركي والقطري؛ إضافة إلى شرح تفصيلي حول أسباب عملية الجيش لتحرير العاصمة.

وأضاف الميهوب الذي يترأس وفدا من مجلس النواب في فرنسا، أنهم قدموا وثائق تثبت تمويل المجلس الرئاسي للمليشيات الإرهابية، مؤكدا أنهم طالبوا برفع حظر تصدير السلاح لقوات الجيش حتى تستطيع مواجهة الدعم التسليحي اللامحدود الذي تقدمه تركيا للجماعات المسلحة بالعاصمة.

وتأتي زيارة وفد مجلس النواب إلى فرنسا للاجتماع مع عدد من المسؤولين بالدبلوماسية الفرنسية، عقب انتهاء زيارة أداها الأسبوع الماضي إلى واشنطن.

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