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شرف الدين: تصريحات سلامة وتصرفاته تدل على إنحيازه لفرنسا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكدت عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نجاة شرف الدين رئيسة الهيئة العليا لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أن المطالبات بتغيير المبعوث الأممي غسان سلامة لن تنفع ولا تشكل فرقاً في الحالة الليبية.

شرف الدين قالت في تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء اليوم الخميس :”إن سلامة رغم انحيازه الواضح لفرنسا ناهيك عن تصرفاته وتصريحاته التي بدأت مستفزة لليبيين لكنه يبقى موظفاً وحتى إذا غيرته البعثة فستضع غسان آخر”.

وأضافت أن الليبيين يضعون آمالهم على البعثة ومبعوثها في حل الأزمة الليبية في حين أن الحل بيد الليبيين أنفسهم ، متساءلةً:” فلو يقع اللوم على سلامة إذا ماذا عن الأمين العام أنطونيو غوتيرش الذي حضر الحرب في يوميها الأوليين؟ “.

وأشارت شرف الدين أنه على الليبيين الجلوس على طاولة واحدة والعودة إلى الحوار مع كل من يريد دولة مدنية يحكمها دستور وإبعاد أي تدخل أجنبي سلبي والتفكير في الوطن ومستقبل البلاد واستقرارها بالمصالحة الوطنية والعدالة الاجتماعية.

عضو مجلس الدولة لفتت إلى أنه لا بد أن يشكل جيش وطني تحت سلطة مدنية مهمته تأمين الحدود وحماية المواطن ليتم بعد ذلك وضع خارطة طريق بعيداً عن المصالح الشخصية والنزاع على السلطة وإقناع البعثة بها وطلب الدعم منها لتنفيذها وضمان مدنية الدولة وتقسيم عادل للثروات.

وأعربت شرف الدين عن إستغرابها من المطالبات بتغيير سلامة وعدم الإصرار في مطالبات تغيير سفراء الليبيين في العديد من الدول الفاعلة الذين لا يدعمون حكومة الوفاق في حين أنهم يمثلونها دبلوماسيا وبإمكانهم تغيير المعادلة والذين لديهم دور واضح في إطالة أمد الأزمة لخدمة مصالحهم الشخصية ، على حد قولها.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • .شرف الدين اسم على غير مسمى هى شرفى الدين او شرف انطح فمن سمات الاخوانى الاساسية الكذب ثم الكذب مع باقى صفات النفاق الاخرى من فجر فى الخصام ولا عهد لهم ولا امان كما حدث فى غريان من قتل لجرحى فى المستشفيات مخالف لابسط قواعد الاسلام الذى امر بحسن معاملة الاسرى حتى من المشركين واطعامهم فى حب الله لكن هؤلاء يعبدون مرشدهم الفاجر من دون الله وهو كبيرهم فى النفاق وهذا مسجل بالصوت والصورة عندما وقف مرشد الاخوان الوضيع محمد بديع وقبل ان يتم القبض عليه متنكرا فى ملابس نساوين عقب فض رابعة هرب بالنقاب المهم ان القوى الثورية فى مصر وجدت الاعادة بين اثنين من المرشحين للرئاسة الاخوانى محمد مرسى والمحسوب على فلول الحزب الوطنى احمد شفيق ولابد ان يختاروا احدهما فلايمكن له اختيار اخوانى يمكن المرشد من الحكومة هنا ظهرت الاكذوبة الكبرى للمرشد البيطرى خدع الجميع وقال ان مرسى تخلى عن بيعته لى وانا احله منها اى ان مرسى سيدخل الاعادة وهو ليس اخوانيا مع شروط اخرى قبلها ومنها نائب للريس مسيحى ورئيس وزراء مستقل اى لا ينتمى للاخوان كل هذا بفندق فيرمونت بالقاهرة المهم انه بمجرد مرسى لكرسى السلطة سلم المقاتيح للمرشد عين حتى مدير مكتبه والمتحدث باسم ومستشاريه من اهل الثقة فتجد مستشار الخارجية طبيب عميل لامريكا جهاد حداد رغم وجود السفير الموالى له عبدالله الاشعل وعين مستشار الامن القومى مهندس وليس لواء متخصص فى الامن المهم ان الاخوانى غبى منه فيه الا ان اختار السيسى وزيرا للدفاع على اساس انه اخوانى رغم انه السسيسى كان مدير مكتب المشير طنطاوى سنتين ويدين له بالولاء الكامل وكان ماكان استطاع القصير المكير بدهاء رجل المخابرات ان يقضى على حكم المرشد بعد 80 سنة من التجارة بالدين وسفك الدماء والافساد وجمع ثروة كبيرة من البسطاء بحجة الاعمال الخيرية مع اشتركات الاعصاء بنسبة من راتبهم الشهرى خلقت طبقة من كبار المنتفعين كانوا معدمين اصبحوا من الاثرياء باستغلال غباء الاعضاء الصغار فالكبار لهم رواتب شهرية كبيرة وسيارت فارهة لهم وعقارات وشركات باسمهم بحجة حمايتها من عيون رجال الامن المهم ان السيسى صادر كل هذا المال الفاسد لصالح خزينة الدولة وبامكان سلامة ان يصبح بطلا قوميا فى ليبيا لو قال كلمة الحق كاملة وطلب من مجلس الامن اعادة الشرعية كما كانت عليه قبل الصخيرات التى سقطت بالثلاثة نهاية مدتها وانسحاب نصف اعضاء مجلس الرئاسة التوافقى وعدم نيل ثقة مجلس نواب الشعب ولهذا عليه ان يطلب من مجلس اعلان رئيس البرلمان رئيسا مؤقتا للبلاد لحين اجراء انتخابات ونقل كل مؤسسات الدولة خارج العاصمة المختطفة وبذلك يجف منابع الارهاب ويسقط المرتزقة لعدم وجود اموال تدفع لهم من خزبنة الدولة ويعيش الجيش لانه لا يعتمد على اموال النفط وتسقط من ليس عندها شرف الدين وتعيش فى خيام النكاح وتاتى من سفاح بسفاح يجاهد فى سبيل المرشد على خطى الشيطان مع صوان

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  • .ادعوا الى انشاء جماعة الاخوان المسالمين جماعة مفتوحة للجميع من كافة الاديان لمحاربة الاخوان المسلحين فى كل مكان ولكن حرنا لن تكون بالسيف بل حرب فكرية واعلامية تنسف كل شعاراتهم الباطلة وتدحض خزعبلات سئ قطب الشريرة بنصوص من القرآن والسنة تدعوا الى الرحمة وان الناس سواسية كأسنان المشط وان الدعوة للاخوان المسالمين تتفق تماما مع مل الثوابت الاسلامية ومع ما فعله السلف الصالح من اشد الغيورين على الاسلام واشاد بعدلهم غير المسلمين فمن بستطيع ان ينكر ما فعله الفاروق عمر وواليه على مصر مع الاقباط هل سمع احد انه ذبح احد منهم بالطبع لا بل على العكس اعاد البطريرك المضهد الى عمله وسمح لهم ببناء الكنائس ويقال انه شارك فى بنائها فالاسلام يدعوا الى حرية العقيدة لا اكراه فى الدين .ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والله وحده هو من يحاسب الانسان على عقيدته ولا يدخل اى انسان الجنة بعمله ولا حتى رسول الله المعصوم من الخطأ الا ان يتغمده الله برحمته ومن لا يرحم الناس لا يرحمه الله .وحتى الاية الكريمة التى يسميها الدواعش اية السيف لو فهموها جيدا لوجدوها اية رحمة وتؤكد حرية العقيدة فهى تبدأ بقوله تعالى قاتلوا الذين لت يؤمنون بالله ولايدينون دين الحق .والقتال مشروط فى اية اخرى بقوله تعالى .قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا . اى اننا نقاتل فقط من يفاتلنا ونحن ندعوا الى الاسلام بالموعظة الحسنة فمن شاء الله له الهداية فيؤمن عن اقتناع ومن اراد ان يبقى على عقديته فليدفع الجزية اى مبلغ قليل من المال مقابل حمايته وتوفير خدمات مجتمعية لهم وهو من الصاغرين فى هذه الحالة لانه اختار ان يقاتل الداعين للاسلام بالوسائل السلمية ومنع بالقوة من يريد ان يدخل الاسلام فوجب قتاله بخلاف من بعيش معنا فى سلام امرنا الله ان نبرهم ونقسط اليهم .ولكى يبرر الدواعش تعارض افكارهم مع الايات القرآنية ادعوا ان اية السيف نسخت باقى الايات الاخرى فكان الرد القوى بايات قرانية منها ولا تكونوا من المقتسمين من الذين جعلوا القرآن عضين .اى ان الدواعش مقتسمين قسموا القرآن الى اعضاء يأخذوا بعضها وبتركوا بعضها
    وقوله تعالى وأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وما يعلم نأويله الا الله

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    • شر الدين اخوانية لا تعرف الشرف تستغل الدين لتحقيق اطماعها حتى لو باعت شرفها فى خيمة من خيام النكاح قربانا للمرشد واخوانه فمن تبيع عقلها ودينها سهل عليها ان تبيع اى شئ فمن تعتقد ان القرآن كلام الله المقدس مثل الدستور الذى لت يحترمه من وضعوه ومن يقولون ان الرسول قدوتنا وهم كاذبون فالرسول الصادق الامين لا يمكن ان يكون قدوة لاخوان الشياطين المنافقين اتحداهم ان ياتوا باخوانى لم يكذب مرة واحدة حتى كذبهم من النوع الساذج الذى ورد فى الحديث الشريف عندما راى السيد المسيح من يسرق بالسوق فسأله اسرقت فقال والله الذى لا اله الا هو ما سرقت فقال السيد المسيح صدق الله وكذبت عينى

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