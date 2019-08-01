شرف الدين: تصريحات سلامة وتصرفاته تدل على إنحيازه لفرنسا

ليبيا – أكدت عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نجاة شرف الدين رئيسة الهيئة العليا لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أن المطالبات بتغيير المبعوث الأممي غسان سلامة لن تنفع ولا تشكل فرقاً في الحالة الليبية.

شرف الدين قالت في تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء اليوم الخميس :”إن سلامة رغم انحيازه الواضح لفرنسا ناهيك عن تصرفاته وتصريحاته التي بدأت مستفزة لليبيين لكنه يبقى موظفاً وحتى إذا غيرته البعثة فستضع غسان آخر”.

وأضافت أن الليبيين يضعون آمالهم على البعثة ومبعوثها في حل الأزمة الليبية في حين أن الحل بيد الليبيين أنفسهم ، متساءلةً:” فلو يقع اللوم على سلامة إذا ماذا عن الأمين العام أنطونيو غوتيرش الذي حضر الحرب في يوميها الأوليين؟ “.

وأشارت شرف الدين أنه على الليبيين الجلوس على طاولة واحدة والعودة إلى الحوار مع كل من يريد دولة مدنية يحكمها دستور وإبعاد أي تدخل أجنبي سلبي والتفكير في الوطن ومستقبل البلاد واستقرارها بالمصالحة الوطنية والعدالة الاجتماعية.

عضو مجلس الدولة لفتت إلى أنه لا بد أن يشكل جيش وطني تحت سلطة مدنية مهمته تأمين الحدود وحماية المواطن ليتم بعد ذلك وضع خارطة طريق بعيداً عن المصالح الشخصية والنزاع على السلطة وإقناع البعثة بها وطلب الدعم منها لتنفيذها وضمان مدنية الدولة وتقسيم عادل للثروات.

وأعربت شرف الدين عن إستغرابها من المطالبات بتغيير سلامة وعدم الإصرار في مطالبات تغيير سفراء الليبيين في العديد من الدول الفاعلة الذين لا يدعمون حكومة الوفاق في حين أنهم يمثلونها دبلوماسيا وبإمكانهم تغيير المعادلة والذين لديهم دور واضح في إطالة أمد الأزمة لخدمة مصالحهم الشخصية ، على حد قولها.

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