موقع ReliefWeb يكشف ظروف إعادة توطين اللاجئين في ليبيا وأعدادهم

أعلن موقع “ReliefWeb” المتخصص في الجوانب الإنسانية خاصة المتعلقة بالأزمات والكوارث العالمية، أنه تم تسجيل ما مجموعه 50392 من طالبي اللجوء واللاجئين لدى المفوضية في ليبيا. حددت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها ما مجموعه 342 3 فرداً موجودون حالياً في أحد مراكز الاحتجاز الليبية التي يمكن الوصول إليها.

وأوضح الموقع الذي يعد مصدر معلومات موثوق لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، أنه منذ بدء عملية الإخلاء من ليبيا في أواخر عام 2017 ، تم إجلاء ما مجموعه 3924 شخصًا (بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم) إلى النيجر (2،911) وإيطاليا (710) و ETC في رومانيا (303). يوجد حالياً 1266 من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من ليبيا في النيجر ، بما في ذلك 203 من الأطفال غير المصحوبين الذين تم إجلاؤهم.

وأضاف الموقع أن المفوضية تقوم بخطوات وتقسيم المهاجرين إلى مجموعات لإعادة التوطين في ليبيا والنيجر، موضحة أن المجموعة الأولى تشمل الأفراد الذين تتم معالجتهم بالكامل من قبل كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ودول إعادة التوطين في ليبيا، والذين سيغادرون مباشرة من ليبيا عند إعادة التوطين.

فيما تشمل المجموعة الثانية الأفراد المجهزون بالكامل من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا ، الذين تم إجلاؤهم إلى مركز التوطين ETM بالنيجر لإجراء مقابلات معهم من قبل دول إعادة التوطين والمغادرة من النيجر.

وتشمل المجموعة الثالثة الأفراد الذين تم إجلاؤهم إلى النيجر لتجهيزهم بالكامل من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في النيجر وللمقابلات مع دولة إعادة التوطين / المغادرين من النيجر.

أما المجموعة الرابعة فتضم الأفراد المسجلين كلاجئين في النيجر، وتم تجهيزهم بالكامل من قِبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في النيجر لإجراء مقابلات مع دول إعادة التوطين / المغادرين من النيجر.

وأشار الموقع إلى أن التقارير الإحصائية تبين أنه تم دمج المعلومات الخاصة بإعادة التوطين للمجموعتين الثانية والثالثة تحت عنوان “إعادة توطين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من ليبيا”.

أما المجموعة الأولى التي تضم إعادة التوطين في ليبيا، فمنذ منذ 1 سبتمبر 2017 ، تم تقديم 1507 أفراد لإعادة توطينهم في ثماني دول (كندا ، فرنسا ، إيطاليا ، مالطا ، هولندا ، النرويج ، السويد ، سويسرا)، غادر ما مجموعه 434 فردا لإعادة توطينهم من ليبيا مباشرة أو عن طريق ETC في رومانيا إلى كندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسويد، وتم قبول ما مجموعه 264 فردًا لإعادة التوطين وهم الآن في انتظار المغادرة من ليبيا مباشرةً أو عبر ETC Romania إلى كندا (2) وفرنسا (11) والنرويج (247) والسويد (4).

كما تم تقديم ما مجموعه 862 فردًا لإعادة التوطين وهم الآن في انتظار المقابلة أو قرار من دولة إعادة التوطين في ليبيا.

وفيما يخص إعادة توطين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من ليبيا في النيجر المجموعتين الثانية والثالثة فمنذ 1 سبتمبر 2017 ، تم تقديم 2،342 شخصًا لإعادة توطينهم في 11 دولة لإعادة التوطين (بلجيكا ، كندا ، فنلندا ، فرنسا ، ألمانيا ، هولندا ، النرويج ، السويد ، سويسرا ، المملكة المتحدة والولايات المتحدة).

وغادر ما مجموعه 1649 فرداً لإعادة توطينهم من النيجر إلى بلجيكا وكندا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتم قبول 297 فردًا لإعادة التوطين وهم الآن في انتظار المغادرة من النيجر إلى كندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، فيما تم تقديم ما مجموعه 236 فردًا لإعادة التوطين وهم الآن في انتظار مقابلة أو قرار من بلد إعادة التوطين في النيجر.

