المتوسط

تمكن فريق الاسعاف والطورائ التابع لمركز الطب الميداني والدعم في طرابلس من إسعاف رجل مسن اثر سقوط قذيفة على منزلة ظهر اليوم الخميس في منطقة هضبة البدري.

وأوضح المركز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن فرقه تمكنت أيضا من انقاذ اثنين من جيران الرجل المسن بعد أن تعرضوا للإصابة وتم نقل الحالة الى احد المصحات

The post إصابة 3 مدنيين في سقوط قذيفة على منزل بمنطقة هضبة البدري appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية