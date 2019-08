مسلحون يستولون على 4 محولات هوائية في بئر الغنم

المتوسط

قامت مجموعة مسلحة بمدينة الزاوية وبالتحديد تحت الجسر المؤدي إلى منطقة بئر الغنم صباح اليوم الخميس بالاستيلاء على عدد (4) محولات هوائية جديدة كانت على متن الشاحنة المتجهة من منطقة القره بوللي إلى مدينة غريان .

وناشدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كافة الجهات الاعتبارية بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة وإرجاع المحولات التي كانت سترفع من كفاءة الشبكة الكهربائية في منطقة الجبل .

