“تجارة بنغازي” تتابع توريد الأضاحي

عقد مسؤولو غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة بنغازي اجتماعا مطولا مع إدارة شركة الاتحاد لاستيراد المواشي واللحوم باعتبارها واحدة من أكبر الشركات العامة في نطاق الغرفة.

ونوقش في الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس، بمقر الغرفة في بنغازي، دراسة البيانات الخاصة بعمليات التوريد للشركة والتي بلغ عدد الأغنام الموردة عن طريقها 42 ألف رأس.

وجاء الاجتماع تنفيذا لتعليمات وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة منير عصر بشأن متابعة أعمال الشركات الموردة للأغنام والمتحصلة على اعتمادات من المصرف المركزي بسعر الصرف الرسمي المضاف عليه رسم بنسبة 183 بالمائة.

وكان مصدر مطلع رفيع المستوى يعمل بمصرف ليبيا المركزي في طرابلس كشف خلال تصريحات خاصة لـ218 قبل أيام، أن عدد الشركات المتحصلة على اعتمادات لتوريد الأضاحي في شهري يونيو ويوليو بلغت 47 شركة تمارس نشاطها التجاري في عموم ليبيا.

وأضاف ذات المصدر أن قيمة الاعتمادات التي منحت لهذه الشركات بلغت 34 مليون يورو و13 مليون دولار.

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