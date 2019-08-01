بلدية سرت تتفق على تغير بعض منسقي القطاعات

عقد المجلس البلدي سرت برئاسة مختار خليفة المعداني اجتماعا بحضور الأعضاء إبراهيم امليطان، وصالح عيادة، وخالد بن حسين، وصالح عيادة، وابوبكر الجلاب، إضافة إلى مدير سر شؤون الجلسات عبد العبدلي.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي سرت محمد الأميل في بيان تلقت “218” نسخة منه، إن المجتمعين اتفقوا على عدة نقاط مهمة ستطرح في الاجتماع المقبل للمجلس وهي تسمية وكيل لديوان المجلس، ورؤساء اللجان الفنية المتخصصة.

كما تم الاتفاق على إعادة النظر في كافة القطاعات الخدمية في المدينة وإمكانية الدفع بعناصر ذات كفاءه وقدرة عالية، ودعم الحرس البلدي والسجل المدني بالإمكانيات المادية والبشرية، وإعادة النظر في لجنة العلاج بالخارج أسوة بباقي البلديات، ومناقشة ملف التعويضات للأسر المتضررة مع المجلس الرئاسي في اجتماع يعقد الأسبوع المقبل.

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