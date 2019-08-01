انطلاق الفوج الأول لحجاج المناطق الجنوبية إلى الأراضي المقدسة

انطلق الفوج الأول لحجاج المنطقة الجنوبية من مطار امعيتيقة إلى الأراضي المقدسة، شمل مناطق سبها وغدوة ووادي الشاطئ والبوانيس والجفرة.

وقال مدير مطار تمنهنت الدولي حمزة حسن لقناتنا، إن عملية التفويج بدأت بشكل منتظم، حيث تم تحديد مطار تمنهنت كنقطة تجميع للحجيج الذين تم نقلهم إلى مطار معيتيقة بتعاون الأجهزة الأمنية وقوات الجيش التي تحمي المنطقة، مشيرا إلى أهمية دور جمعية الهلال الأحمر الليبي في متابعة الوضع الصحي للحجاج وتقديم العون لهم.

وأوضح حمزة أن الفوج الثاني سينطلق اليوم من تمنهنت باتجاه مطار امعيتيقة، ويضم حجاج مناطق القطرون وغات وتراغن وأوباري ووادي عتبة.

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