مساع لتطوير كوادر التربية الخاصة في طبرق

التقى مدير إدارة التربية الخاصة بوزارة التعليم في الحكومة المؤقتة الدكتور ناصر المنصوري، في طبرق، أخصائيي علم النفس والاجتماع والتربية الخاصة والعاملين بالمدارس العامة.

وقال المنصوري إن الهدف من الاجتماع تجهيز الكوادر وتحديد العناصر الراغبة في العمل ضمن وحدات ومكاتب الإدارة بالمراقبة التعليمية طبرق على غرار باقي المراقبات التعليمية الأخرى.

وأضاف المنصوري لـ”218″ أن إدارة التربية الخاصة تسعى للوصول إلى إعداد كادر فني متخصص في وحدات محددة مثل وحدات الاختبارات والإرشاد الأسري وبرامج التدريب والدمج.

من جانبه قال مدير مراقب التربية والتعليم طبرق سالم جواد إن الخطة الموضوعة من الإدارة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة كانت جيدة ومعدة بإحكام، متمنيا النجاح في تطبيقها لأنها، بحسب قوله، تخدم شريحة كبيرة ومهمة في المجتمع، مضيفا أن الدور الأساسي في تنفيذها يقع على الأخصائيين النفسيين.

ورأت بعض الأخصائيات أن الخطة قابلة للتطبيق باعتمادها على الجوانب الإنسانية لدى الأخصائي وتفانيه في متابعة ومراقبة الفئات المحددة، مطالبات بتوفير التشجيع والدعم من الوزارة لإنجاح هذه الخطة الرائدة في مجال دمج الفئات الخاصة في مؤسسات التعليم العام.

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