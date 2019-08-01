مراقب تعليم أوجلة يبحث مشاكل القطاع بالمنطقة

ناقش مراقب قطاع التعليم ببلدية أوجلة مع مدير مكتب التفتيش التربوي من الواحات المشاكل المتعلقة بتدريب المعلمين والمعلمات بالمنطقة وسبل التسريع في تأهيل معلمين جدد، قبيل بداية العام الدراسي الجديد.

وتطرق مراقب القطاع ببلدية أوجلة خلال الاجتماع الذي عقد بحضور مدير مكتب التعليم الاساسي والثانوي بالبلدية، لعدد من المقترحات والملاحظات التعليمية والتربوية للرفع من معدلات أداء المعلمين والتحصيل العلمي للطلبة.

هذا واتفق الحاضرون في نهاية الاجتماع على تنظيم دورات وأنشطة منهجية لإعداد المعلمين وفق الاحتياجات لتبديد العجز في الكادر الوظيفي بالقطاع.

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