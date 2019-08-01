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الجيش الليبي يعلن تقدّمه في عدة محاور من طرابلس ويكشف حصيلة صادمة لضحايا الوفاق

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال الجيش الليبي إن عناصره تحرز تقدما كبيرا بمختلف محاور القتال في العاصمة طرابلس بعد حوالي شهر من إعادة التمركز في النقاط التي تراجع فيها.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش أن أكثر من 25 عنصرا من قوات الوفاق هي الحصيلة الأولى من قتلى مواجهات اليوم في مختلف جبهات القتال بالعاصمة.

وأشارت شعبة الإعلام أن التقدّم الذي يحرزه الجيش وحالة الإرباك التي تعيشها قوات الوفاق أجبراها  “قصف الآمنين في المناطق والأحياء السكنية والتي منها منطقة الظهرة وغيرها بالقذائف العشوائية”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • الاخوان يحاربون حتى اخر خروف وفى النهاية بخسروا كل شئ مثل المقامر الذى يلعب على ملابسه فيخسر ويصبح عريان هكذا الاخوان فى كل مكان غبى منه فيه

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