عين على الخلاف الأميركي البريطاني بشأن ليبيا

قال المهتم بالشأن السياسي أحمد المهدوي إن الخلاف الأميركي البريطاني داخل مجلس الأمن هو أمر متوقعٌ بعد أن عارضت أميركا مسودة بيان صحفي بريطاني بعد الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وأضاف المهدوي في مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الخميس، أنه من الطبيعي أن تختلف الدول الداعمة للأطراف الداخلية لأنها تنظر للأمور السياسية بكل تفاصيلها من زاوية مصالحها الشخصية.

وذكر المهدوي أن ما يحصل داخل مجلس الأمن في الفترة الأخيرة حين ما يتعلق الأمر بليبيا يعطي دليلاً بأن الدول الفاعلة في الملف الليبي باتت ترى عن قرب من يحارب الإرهاب ويسعى للاستقرار.

وكانت أميركا قد اختلفت مع بريطانيا يوم أمس حول مشروع بيان صحفي يتعلق بالأحداث في ليبيا حيث طرحت بريطانيا مسودة بيان صحفي تنص على وقف الاشتباكات الدائرة في طرابلس وتدعم فكرة الهدنة الإنسانية التي طرحها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن يوم الإثنين الماضي والتي جاءت بعد لقائه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

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