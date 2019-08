تعليم الوفاق: ستكون هناك حلول منصفة لطلاب المدارس التي لم تستكمل مقرراتها

المتوسط

أكد رئيس لجنة متابعة سير العمل بالخطة التعليمية بوزارة التعليم بحكومة الوفاق “علي المهنكر”, أن ” ستكون هناك حلول منصفة ومرضية لطلبة المدارس التي لم تستكمل المقررات الدراسية وذلك وفق تقارير واحصائيات مدروسة”.

وأشار في تصريحات نقلتها صفحة الوزارة على فيسبوك، أن اللجنة عاكفة على تقديم المقترحات لمعالجة أوضاع المدارس التي لم يستكمل طلابها المقررات الدراسية مع الأخذ في الحسبان مراعاة ظروف الطلبة النازحين من خلال تقديم مقترح ينص على معاملتهم معاملة استثنائية أثناء التصحيح.

وأوضح “المهنكر” بأن اللجنة الفنية المختصة بمتابعة سير العمل بالخطة التعليمية عقدت بمقر مركز المناهج اجتماعاً تشاورياً لمناقشة الحصر المنجز بشأن المدارس التي لم تستكمل المقررات الدراسية وتحديد أسباب عدم استكمال تلك المقررات وتقديم نتائج الحصر إلى اللجنة العليا للامتحانات .

وأضاف ” المهنكر” بأن عمل اللجنة يتركز في تقديم المقترحات لمعالجة أوضاع المدارس التي لم يستكمل طلابها المقررات الدراسية, بإلاضافة الى وضع الحلول والمقترحات المنصفة والمرضية والتي يراعى من خلالها كذلك أوضاع الطلبة النازحين، مشيرا إلى ان هذه المقترحات والحلول ستكون مبنية على تقارير واحصائيات مدروسة.

