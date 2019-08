المتوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن مجموعة خارجة عن القانون قامت بسرقة كابل 11 ك.ف خط (1125) المغذي لحي الثانوية بالمنطقة الجنوبية.

وحذرت الشركة في بيان على صفحتها على فيسبوك، أن هذه الاعتداءات تؤدي لانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق وضعف كفاءة الشبكة الكهربائية، مجددة مناشدتها الجهات الاعتبارية في المنطقة الجنوبية بحماية مكونات الشبكة الكهربائية من الاعتداءات المتكررة والشبه اليومية التي تؤثر سلباً على جهود الشركة لرفع كفاءة الشبكة في المنطقة الجنوبية

The post سرقة كابل الكهرباء المغذي لحي الثانوية بالمنطقة الجنوبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية