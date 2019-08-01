بعد لقائه الأخير مع منسقة الشؤون الإنسانية .. باشاغا يقفل مراكز المهاجرين بتاجوراء ومصراتة والخمس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، قرار بإغلاق بعض مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في المناطق التابعة لها.

وجاء في القرار رقم “1421” اليوم الخميس، أن المراكز التي ستغلق هي تلك الموجودة في مصراتة وتاجوراء والخمس.

ونبه القرار، على رؤساء مراكز الإيواء المشمولة بأحكام المادة رقم “1” منه، على تصنيف نزلاء هذه المراكز واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترحيل.

ولفت القرار الموقع من قبل وزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا، إلى أنه سيتم العمل به من تاريخ صدروه، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

يشار إلى أن وزارة الداخلية ، أعلنت تعرض مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بتاجوراء، في الثاني من يوليو الجاري، لقصف جوي من قبل طيران قوات الجيش، حسب قولها، ما خلف العديد من القتلى والجرحى.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الإحصائية الأولية، تشير بحسب عقيد المبروك عبدالحفيظ، رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، إلى مقتل 40 وإصابة 35 من المهاجرين غير الشرعيين داخل قاطع المنامة، الذي يحوي 120 مهاجر من أصل 610 داخل مركز الإيواء من مختلف الجنسيات الإفريقية.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، أدانت مقتل 30 على الأقل، في قصف مركز للمهاجرين في طرابلس، وإصابة العشرات.

وكان باشاغا، قد قال خلال استقباله، منسقة الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في ليبيا ماريا روبيرو إن الحكومة تدرس إغلاق مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين وإخلاء سبيلهم حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم بعد قصف مركز تاجوراء .

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