رئيس جهاز مكافحة الهجرة يعلن “انعدام ضبطيات” عصابات الاتجار بالبشر

المتوسط

أعلن رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عقيد المبروك عبد الحفيظ انعدام ضبطيات عصابات الاتجار بالبشر في ليبيا، مشيرا إلى أن أغلب مراكز إيواء المهاجرين غير مهيئة لإيواء المهاجرين غير الشرعيين.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها رئيس الجهاز يوم أمس الأربعاء لفرع الجهاز بالمنطقة الوسطي، مؤكدا ضرورة تفعيل عمل الوحدات وأقسام التحري التابعة لفرع الجهاز الهجرة بالمنطقة الوسطي لضبط العصابات الإجرامية التي تمتهن الاتجار بالبشر.

أكد إن الجهاز أنشئ أساساً لمكافحة ومحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومتابعة وضبط العصابات الإجرامية الضالعة في جريمة تهريب البشر مشدداً على عدم تحول جهاز الهجرة لرعاية وإيواء المهاجرين فقط.

وأوضحت صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك، أن المبروك ناقش المشاكل والقصور التي تواجه مكونات الجهاز بالمنطقة الوسطي وإيجاد الحلول الناجعة لحلحلتها، مع رؤساء مراكز الإيواء في المنطقة.

ونبه المبروك على رؤساء المراكز والوحدات بعدم التعامل المباشر مع المنظمات والبعثات العاملة في مجال الهجرة, إلا عن طريق رئاسة الجهاز, والتشديد على كافة منتسبي الجهاز بضرورة مكافحة ظاهرة الهجرة وفق القرار الصادر عن رئاسة الوزراء رقم 386 لسنة 2019م بشأن إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

