ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، مع عميد بلدية نسمة، محمود الأشتر، اليوم الخميس بمقر المؤسسة بطرابلس، احتياجات البلدية، وبحث سبل تعزيز التنمية بالمنطقة والاستجابة لتطلعات سكانها.

وأكد صنع الله على التزام المؤسسة الدائم بسياسية “الجار الطيب” وسعيها المتواصل لتحسين الظروف المعيشية لسكّان المناطق المجاورة لعملياتها.

