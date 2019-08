بنغازي.. لجنة حصر الأضرار تستأنف عملها في البلدية

أعلنت لجنة حصر الأضرار المكلفة من الهيئة العامة للإسكان والمرافق، مواصلة عملها في مدينة بنغازي بعد توقفها، بتعليمات من رئيس مجلس إدارة الهيئة بالحكومة الليبية المؤقتة أبوبكر بوقيلة.

ومن المقرر أن تستمر اللجنة في عمليات الحصر لمدة أقصاها شهرين من تاريخ مباشرة العمل، وخاطبت اللجنة السادة سكان المناطق بتقديم المستندات المطلوبة في عملية حصر الأضرار الناتجة عن تحصن الجماعات الإرهابية في منازل المدنيين.

