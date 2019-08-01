بلغ عددها تسعة .. الخرطوش يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة في ضواحي طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع لقوات الجيش الوطني، المنذر الخرطوش، إن الدفاعات الأرضية لقواته أسقطت طائرة تركية مسيّرة في ضواحي طرابلس.

الخرطوش أضاف ، اليوم الخميس، أن الطائرة التركية المسيّرة التي تم إسقاطها بواسطة الدفعات الأرضية، تعد التاسعة منذ إطلاق عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من قبضة “الإرهابيين” في الرابع من أبريل الماضي .

وأوضح أن سلاح الجو نفذ غارات دقيقة في بعض محاور طرابلس، بعد التوصل لإحداثيات جديدة من قبل فرق الاستطلاع لتحركات وتمركزات “المليشيات المسلحة”، مؤكدا أن قوات الجيش حققت تقدمات في محاور طرابلس.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اعترف بتلقيه دعما عسكريا من تركيا خلال المعارك في طرابلس، مؤكدا أن حكومته في حالة دفاع عن شرعيتها.

وأضاف السراج في حوار أجرته معه وكالة “سبوتنيك” الروسية، أول أمس الثلاثاء، أنه أولا تلقت القوات المعتدية ووفقا لتصريح المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، والعديد من التقارير الأمنية، أسلحة من كافة الأنواع على مدار السنوات الثلاث الماضية من قبل عدد من الدول باتت معروفة للجميع.

وفسر حصوله على السلاح بأنهم “في وضع دفاع عن النفس، ونتعاون مع الدول الصديقة وفقا لما نراه مناسبا لحماية أهلنا والدفاع عن شرعية حكومة الوفاق”.

ويأتي اعتراف السراج مكملا لتصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمام العالم كله، بأن بلاده باعت أسلحة ومعدات عسكرية لحكومة الوفاق، وذلك بهدف خلق توازن في الحرب ضد حفتر، على حد قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24