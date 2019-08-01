اعتداءات جديدة تطال شبكة الكهرباء

قالت الشركة العامة للكهرباء، إن مجموعة مسلحة قامت اليوم الخميس، بالاستيلاء على 4 محولات هوائية جديدة كانت على متن شاحنة متجهة من منطقة القرة بوللي إلى مدينة غريان.

وقالت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء في بيان، إن عملية الاستيلاء تمت خلال مرور الشاحنة بمدينة الزاوية وتحديدا تحت الجسر المؤدي إلى منطقة بئر الغنم.

وناشدت الشركة كافة الجهات الاعتبارية ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة وإرجاع المحولات التي كانت سترفع من كفاءة الشبكة الكهربائية في منطقة الجبل.

وذكرت دائرة الإعلام بالشركة في بيان سابق الخميس، أن مجموعة وصفتها بـ”الخارجة عن القانون” قامت بسرقة كابل 11 كيلو فولت، خط 1125 المغذي لحي الثانوية بالمنطقة الجنوبية.

وأشارت الدائرة إلى أن هذه الاعتداءات تؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق وضعف كفاءة الشبكة الكهربائية.

وناشدت الشركة مرات عديدة الجهات الاعتبارية في المنطقة الجنوبية بحماية مكونات الشبكة الكهربائية من الاعتداءات المتكررة التي تؤثر سلباً على جهود الشركة لرفع كفاءة الشبكة بالمنطقة الجنوبية.

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