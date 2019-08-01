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الإعلام الحربي: تقدم كبير في طرابلس

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، مساء الخميس، إحراز “تقدم كبير لقوات الجيش بمختلف محاور القتال في العاصمة طرابلس”.

وقالت الشعبة بصفحتها في “فيسبوك” إن وحدات الجيش أوقعت بصفوف قوات الوفاق أكثر من 25 قتيلا في حصيلة أولية، مضيفة أن الجماعات المسلحة شرعت بقصف الأحياء السكنية منها منطقة الهضبة بالقذائف العشوائية.

وأكدت أن الجيش الوطني “يحرص في هذه اللحظات على سلامة المدنيين بناء على تعليمات القائد العام”.

واندلعت الخميس اشتباكات متقطعة بين المجموعات التابعة لحكومة الوفاق والجيش الوطني، في محور اليرموك والسواني ومحور طريق النهر وطريق المطار، تبعها نعي المجموعة المسلحة المعروفة باسم “لواء الصمود” 7 من مُقاتليها، قالت إنهم قُتلوا خلال اشتباكات مع قوات الجيش الوطني، في محور السواني.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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