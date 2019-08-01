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الإعلام الحربي: القوات المسلحة تحقق تقدما في محاور طرابلس

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكدت شعبة الاعلام الحربي تحقيق القوات المسلحة تقدما كبيرا بمختلف محاور القتال في العاصمة طرابلس.

وأشارت الشعبة في منشور لها اليوم إلى أن حصيلة القتلى الأولية في صفوف مسلحي الوفاق بلغت أكثر من 25 قتيلا.

وقالت شعبة الاعلام إن قوات الوفاق قصفت الآمنين في المناطق والأحياء السكنية والتي منها منطقة الهضبة وغيرها بالقذائف العشوائية بعد خسارتهم الكبيرة، وعدم قدرتهم على المواجهة.

وأضافت الشعبة أن حالة من الإرباك تشهدها صفوف المليشيات بعد استنزافهم لأشهر وخسارتهم الكبيرة في العتاد والأرواح مشيرة الى وجود صراعات وخلافات كبيرة بين قادة المليشيات، إضافة الى توتر واحتقان تشهده مدينة مصراته بسبب كثرة القتلى والخسائر.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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