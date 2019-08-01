البعثة الطبية بـ«صحة الوفاق» تنفي تسجيل أي حالة وفاة بين الحجاج الليبيين

نفت البعثة الطبية المرافقة لحجاج بيت الله الحرام، تسجيل أي حالة وفاة بين الحجاج الليبيين داخل الأراضي المقدسة.

وبينت البعثة حسب بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أن بعض الحجاج أحيلوا إلى المستشفيات لأسباب مختلفة حيث دخلت 3 حالات للعناية الفائقة فيما ستدخل حالة أخرى لقسم العمليات لإجراء عملية قلب مفتوح، وخضعت 3 حالات لتجبير كسور فيما أجرت 7 حالات أخرى جلسات غسيل كلوي.

وأشار البيان إلى أن «البعثة الطبية افتتحت عيادتي كشف وحجرتي ملاحظة وصيدلية وشرعت في إجراء الكشوفات الطبية لحجاج بيت الله الحرام، حيث أجرى 2086 حاجًا كشوفات طبية منذ أن شرعت فرق البعثة في افتتاح عيادتين واحدة للنساء وأخرى للرجال في الـ24 من يوليو الماضي».

ولفت البيان إلى أن «فريق البعثة الطبية للحج لموسم 2019 يضم 39 عضوا يتوزعون بين أطباء وعناصر تمريض وصيادلة وإداريين».

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