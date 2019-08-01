بعد زيارة واشنطن  .. وفد من نواب طبرق يزور باريس

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب إن وفدا من مجلس النواب قدم للخارجية الفرنسية كل المستندات التي توضح حقيقة الصراع في ليبيا، وتفضح التدخل التركي والقطري؛ إضافة إلى شرح تفصيلي حول أسباب عملية الجيش لتحرير العاصمة.

وأضاف الميهوب الذي يترأس وفدا من مجلس النواب في فرنسا، أنهم قدموا وثائق تثبت تمويل المجلس الرئاسي للمليشيات الإرهابية، مؤكدا أنهم طالبوا برفع حظر تصدير السلاح لقوات الجيش حتى تستطيع مواجهة الدعم التسليحي اللامحدود الذي تقدمه تركيا للجماعات المسلحة بالعاصمة.

وتأتي زيارة وفد مجلس النواب إلى فرنسا للاجتماع مع عدد من المسؤولين بالدبلوماسية الفرنسية، عقب انتهاء زيارة أداها الأسبوع الماضي إلى واشنطن.

يشار إلى أن وفد مجلس النواب التقى داخل مقر البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن مع عدد من مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك لبحث سُبل تقديم الدعم الأمريكي لليبيا في الحرب على الإرهاب والتطرف والعلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي.

وتضمن برنامج الزيارة لقاء عدد من المسؤولين بالإدارة الأمريكية لإيضاح صورة ما يحدث في ليبيا للإدارة الأمريكية وشرعية الحرب على الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون التي تنفذها القوات المسلحة.

كما تتضمن الزيارة تقديم عدد من الملفات والوثائق حول هذه الجماعات المتطرفة وتحالف حكومة السراج معهم والدعم الذي تقدمه عدد من الدول الداعمة للإرهاب في مقدمتها تركيا وقطر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24