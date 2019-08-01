جلسة حوارية في سبها حول حقوق الليبيات المتزوجات من أجانب

نظمت جمعية رائدات ليبيات بسبها جلسة حوارية حول حقوق الليبيات المتزوجات من أجانب، بمشاركة التجمع الوطني بفزان، وعدد من الحقوقيات المهتمات بهذه الشريحة.

وشهدت الجلسة العديد من النقاشات والمداولات حول القوانين التي تخص المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي، وكيفية استيفاء حقوقها عبر القانون.

هذا وقالت رئيس جمعية رائدات ليبيات مريم الشبطة لقناتنا، إن الحوارية خصصت لمناقشة الجانب القانوني وما يتعلق بالجنسية والعمل للمرأة، إضافة إلى الدعم النفسي وكيفية معالجة وتجاوز المشاكل التي تمر بها المرأة في المجتمع.

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