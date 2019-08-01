تسريبات صوتية تكشف الدور القطري للتآمر على ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

فضحت تسريبات صوتية جديدة حقيقة الرعاية القطرية للإرهاب في ليبيا، من أجل نشر الفوضى وزعزعة استقرار الدول، عن طريق الاستعانة بالمليشيات والتنظيمات الإرهابية المختلفة في ليبيا، ومصر والبحرين ، والسعودية والصومال.

وكشف أحد هذه التسريبات الصوتية، محادثات هاتفية بين كل من الإرهابي المدعو أسماعيل الصلابي من قادة مايسمي بمجلس شورى ثوار بنغازي ومايسمي بسرايا الدفاع عن بنغازي المدرجة على قوائم الإرهاب العربية وضابط مخابرات قطري، يدعى شاهين السليطي.

وبحسب وكالة أوج، فقد أوضحت أن الصلابي قال: “الناس اللي برا لازم تتحرك أكثر يعني”، بينما يرد عليه الضابط القطري “والله ماني عارف حتى الجماعة مختفين، صالح ومحمود ما يظهروا على الشاشات”.

ويعرف الصلابي، بأنه من أخطر قادة الجماعات الإرهابية في البلاد ويسمى بخفاش الظلام، نظرا لعدد الاتفاقات والجولات والاجتماعات السرية التى كانت تتم بينه وبين عدد كبير من قيادات الجماعات المتطرفة ورجال المخابرات الدولية. وهو جهادى سابق، وثيق الصلة بتنظيم القاعدة الإرهابي، وبعض القيادات الإخوانية المصرية المسجونة حاليًا على ذمة قضايا تتعلق بالإرهاب وعلى رأسهم ثروت شحاتة، وكل من خيرت الشاطر ومحمود عزت.

وحرص الصلابى على التواصل مع الرجل الأخطر فى التنظيم الدولى “محمود عزت” بعد سقوط الإخوان فى مصر، وكان اللقاء الأشهر بينهما فى فندق “بيتش هوتيل” بقطاع غزة، والذى حضره أحد شيوخ الفكر التكفيرى ويدعى “عبد المجيد الشاذلى”، يقال عنه إنه أستاذ “محمد بديع” و”خيرت الشاطر”، وكان برفقتهما 20 مصرياً آخرون إضافة لعشرات من الحمساويين والعرب من جنسيات مختلفة.

فى ذلك الوقت لم ينتبه أحد للصلابى، وكان ذلك حرصًا منه على عدم الظهور لبعض التنسيقات التى كانت تجرى داخل الأراضى الليبية، ونظرًا لعلاقته برئيس المجلس الوطنى الانتقالي فى ذلك الوقت مصطفى عبد الجليل.

واعتنق الصلابي الفكر الجهادى فى سن مبكرة من عمره وسافر للقتال فى العديد من الدول منها أفغانستان وباكستان وسوريا، وهو آمر لما يعرف بـ”كتيبة راف الله السحاتى”، وعاد إلى ليبيا من أفغانستان وبصحبته السائق الخاص للإرهابي “أسامة بن لادن “سفيان بن قمو” المعاون الأساسي له في التخطيط للعمليات الإرهابية التي تستهدف الداخل الليبي وحتى العمليات الإرهابية خارج البلاد.

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