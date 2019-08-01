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معتبرًا إياه مسلّط من الإمارات .. الغرياني: يجب إنهاء خدمة سلامة وطرده من ليبيا 

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شن المفتي المعزول الصادق الغرياني، هجوما شرسا على المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، على خلفية ما احتوته الإحاطة الأخيرة التي قدمها سلامة إلى مجلس الأمن الدولي قبل أيام.

وقال الغرياني، خلال ظهوره في برنامج “الإسلام والحياة”، الذي تبثه قناة التناصح الداعمة للإرهاب، إن “كلّ إحاطة من إحاطات سلامة أسوأُ من التي قبلها، ويتمّ في كلّ مرة الشجبُ والاستنكارُ من المسؤولين، فماذا نفعت بيانات الاستنكار والشجب؟! وشبابنا يموتون دفاعا عن النفس والديار والحرمات ثم يُتّهمون من المبعوث الأممي بالعدوان والإرهاب!”.

وأضاف الغرياني، أن تَصَرُّفات سلامة في ليبيا لا تتناسب مع الوظيفة المكلّف بها، فهو يتصرّف كالوصي على الشعب الليبي، ويتدخل في اتخاذ القرارات وفي كلّ شيء من الشؤون العامة والخاصة وفي تعيين الوزراء، مطالبا برحيله عن ليبيا، للمحافظة على سيادة البلد وكرامته، مضيفا أن سلامة يتقلّب في نعيم ليبيا بأموالها ويتحالف مع أعدائها للقضاء على تطلّعات شعبها في الاستقرار والحياة الكريمة وحكم القانون، على حد تعبيره.

كما هاجم قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، الذي وصفه بالمعتدي على طرابلس، الذي قال إنه لا تُطلب له هدنة، وإنما يُقَدّم للعدالة لمحاسبته على جرائمه في قتل الآلاف، ” حسب وصفه.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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  • القبض على خمور قادمة من تونس الى ليبيا ـ هاذوم الي قلتوا عليهم ارهابيين ومليشيات
    الله يحميهم ———————————ويثبت رصاينهم —————————- ويرحم ولديهم .
    . youtube.com/watch?v=QV1osuNd1MM

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  • .شوفوا الاخوان الذى يعلق قبلى فرحان ان المليشيات صادرت شحنة خمور ونسى هذا المعتوه الاهبل انهم سيعتبروها غنائم ويوزعهوها على انفسهم وقادتهم ونصيب السراج وباشا اغا كل واحد كرتونة شمبانيا لكى ينسى مرارة الهزيمة وهذا يفسر الخزعبلات التى يخرج بها الاثنان من تاثير السم الهارى الذى يطفحوه الا تنسى فى السنة السوداء التى حكم فيها الطرطور محمد مرسى مصر باعت حكومة الاخوان شحنة خمور بالمزاد العلنى وجددوا لرخص كباريهات شارع الهرم 3سنوات بدل سنة واحدة ونرى السلطان اردوغان خليفة الاخوان الراعى الرسمى لمائة الف داعرة تدر على تركيا 4 مليار دولار فهل يملك اى حمار قرار بالغاء البغاء والغباء فى تركيا

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  • واذا بليتم فاستتروا عرفنا ان هذا الشيخ جاهل فى ابسط مبادئ الاسلام وكل معلوماته يستقيها من خزعبلات سيد قطب مع انه لو فهم معانى اول سورة فى القرآن الكريم ونحن نقول يافتاح ياعليم على اسم المسجد الذى بناه قاهر الاخوان عبدالفتاح السيسى فى العاصمة الجديدة ومن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا فى الجنة . المهم ان سورة الفاتحة التى تقرأ فى اليوم الواحد مليارات المرات كثير ممن يقرأها ومنهم ابوجهل الغريانى لا يعمل بها ان فهمها اصلا عندنا يقول كل مسلم من كافة المزاهب اهدنا الصراط المستقيم ولم يقل اهدنى وحدى بل كل المسلمين ومنهم من يدعوا هذا الفاجر اقتلهم والصراط المستقيم هو ابعد الناس عنه فهو على يمينه بكثير طريق الارهاب والتطرف وهو طريق المغضوب عليهم من اليهود ومع الضالين ايضا عن الطريق المستقيم مع من صنعوا الاخوان وهم الانجليز اما الصراط المستقيم فهو يسير عليه عامة المسلمين الذين يحبون رسولنا الكريم حقا فيقتدوا به بالفعل فى الصدق والامانة والحلم وحب الخير للاخرين والرحمة حتى مع المشركين والمنافقين كان شديد الحياء خلقه القرآن اما الكاذب الغريانى شئ ثانى كل ما يهمه المظهر الذى يوحى بانه اسلامى لحية مثل لحية جحا وعمامها تحت راس حمار فاجر يدعوا لسفك دماء المسلمين ولا يرضى لكلمة الحق لمجرد ان سلامة المح لاجرامهم هاجوا عليه فكيف اذا تقدم تقريرا كاملا بالحقائق مدعومة بادلة وبراهين عن الارهابيين وطلب من مجلس الامن توجيه ضربات جوية للملبشيات الارهابية فى طرابلس

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