القوات المسلحة تحقق تقدم بمختلف محاور القتال في طرابلس

قالت شعبة الإعلام الحربي، إن أكثر من 25 قتيل هي الحصيلة الأولى من قتلى مجموعات الحشد المليشاوي اليوم الخميس ، مشيرة إلى أن القوات المسلحة حققت تقدم بمختلف محاور القتال في العاصمة طرابلس .

وأضافت في منسور لها: «بعد خسائرهم الكبيرة كالعادة ، وبعد عدم قدرتهم علي المواجهة ؛ يتجه العدو لقصف الآمنين في المناطق والأحياء السكنية والتي منها منطقة الهضبه وغيرها بالقذائف العشوائية ».

وأكملت: «حالة من الإرباك تشهدها صفوف المليشيات بعد إستنزافهم لأشهر وخسارتهم الكبيرة في العتاد والأرواح» .

