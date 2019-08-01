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القوات المسلحة تحقق تقدم بمختلف محاور القتال في طرابلس

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

قالت شعبة الإعلام الحربي، إن أكثر من 25 قتيل هي الحصيلة الأولى من قتلى مجموعات الحشد المليشاوي اليوم الخميس ، مشيرة إلى أن القوات المسلحة حققت تقدم بمختلف محاور القتال في العاصمة طرابلس .

وأضافت في منسور لها: «بعد خسائرهم الكبيرة كالعادة ، وبعد عدم قدرتهم علي المواجهة ؛ يتجه العدو لقصف الآمنين في المناطق والأحياء السكنية والتي منها منطقة الهضبه وغيرها بالقذائف العشوائية ».

وأكملت: «حالة من الإرباك تشهدها صفوف المليشيات بعد إستنزافهم لأشهر وخسارتهم الكبيرة في العتاد والأرواح» .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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