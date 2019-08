تواصل اللجنة المشكلة بموجب قرار أمين عام مجلس الوزراء، “بشأن تحديد أسباب انقطاع إمدادات مياه النهر، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي” عقد اجتماعاتها لوضع الحلول والبدائل لأزمة الماء والكهرباء.

والتقت اللجنة أمس الأربعاء رئيسا مجلسي إدارة كلا من “الهيئة العامة للموارد المائية، الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، مدير إدارة الموارد بوزارة المالية، مدير المعهد العالي لشؤون المياه، مدير عام المركز الإقليمي لإدارة موارد المياه الجوفية المشتركة، وعدد من الخبراء المختصين في شؤون المياه الذين ناقشوا كيفية إيجاد المصادر البديلة لسد العجز في توفير المياه.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء على اتخاذ خطوات جادة بتوفير البدائل المناسبة لعدم تكرار انقطاع إمدادات المياه.

The post لجنة تحديد أسباب انقطاع المياه والتيار الكهربائي تواصل اجتماعاتها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية