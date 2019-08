قام وكيل وزارة الحكم المحلي، وعضو لجنة الطوارئ، عبد الباري شنبارو بزيارة ميدانية للمستشفى الميداني بطريق المطار، لتقديم المواساة، والدعم للفريق الطبي المسؤول على المركز.

وأضاف شنبارو أن المركز، كان يعمل وفق القوانين الدولية، والمعايير الإنسانية، وهو خال من أي مظاهر مسلحة.

