القوات المسلحة تحرز تقدم كبير بمختلف محاور القتال بطرابلس

طرابلس 01 أغسطس 2019 (وال) – أعلنت شعبة الإعلام الحربي بالقوات المسلحة أن القوات تمكنت اليوم اخميس من إحراز تقدم كبير في مختلف محاور القتال بالعاصمة طرابلس .

وأكدت الشعبة ف بيان لها اليوم الخميس أنه بعد تقدم قوات الجيش في محاور القتال وانسحاب مليشيات الوفاق من التمركزات والنقاط التي كانت تتواجد بها لجأت الجماعات الإرهابية إلى استهداف الاحياء السكنية في منطقة الهضبة وما جاورها .

وتابعت الشعبة أن أكثر من “25” إرهابيا لقي حتفه أثناء العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة منذ ساعات الصباح الأولى .(وال – طرابلس) ع م/ ع ع

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