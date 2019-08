أمن بنغازي تعلن توزيع ملابس الشُرطة من احتياجات العمل الميداني

أعلنت مـديرية أمن بنغـازي عن شروعها في توزيع ملابس ومهام الشُرطة من ملتزمات واحتياجات العمل الميداني.

ودعا رئيس قسم المخازن بالمديرية جميع رؤساء مراكز الشرطة والأقسام ووحدات والمكاتب التابعة للمديرية إلى ضرورة التواصل مع إدارة قسم المخازن بالمديرية لاستلام المخصصات واحتياجات كل قسم أو مركز حسب القوة العمومية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار إنجاح العمل تحسين البيئة الوظيفية على الصعيد الميداني.

وبتعليمات من مـدير أمن بنغـازي ستشرع مديرية أمن بنغازي عبر قسم المخازن بالمديرية ، بتوزيع الدفعة الأولى من ملابس ومهام الشرطة و ملتزمات العمل الميداني ، وذلك نظير ما بذلوه أعضاء المديرية من جهود وأن يكون حافزًا لهما لبذل المزيد ومضاعفة الجهود.

