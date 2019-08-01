اخبار ليبيا الان

أمن بنغازي تعلن توزيع ملابس الشُرطة من احتياجات العمل الميداني

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

أعلنت مـديرية أمن بنغـازي عن شروعها في توزيع ملابس ومهام الشُرطة من ملتزمات واحتياجات العمل الميداني.

ودعا رئيس قسم المخازن بالمديرية جميع رؤساء مراكز الشرطة والأقسام ووحدات والمكاتب التابعة للمديرية إلى ضرورة التواصل مع إدارة قسم المخازن بالمديرية لاستلام المخصصات واحتياجات كل قسم أو مركز حسب القوة العمومية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار إنجاح العمل تحسين البيئة الوظيفية على الصعيد الميداني.

وبتعليمات من مـدير أمن بنغـازي ستشرع مديرية أمن بنغازي عبر قسم المخازن بالمديرية ، بتوزيع الدفعة الأولى من ملابس ومهام الشرطة و ملتزمات العمل الميداني ، وذلك نظير ما بذلوه أعضاء المديرية من جهود وأن يكون حافزًا لهما لبذل المزيد ومضاعفة الجهود.

The post أمن بنغازي تعلن توزيع ملابس الشُرطة من احتياجات العمل الميداني appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك