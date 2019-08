البعثة الطبية المرافقة لحجاج بيت الله الحرام تنفي تسجيل أي حالة وفاة

نفت البعثة الطبية المرافقة لحجاج بيت الله الحرام تسجيل أي حالة وفاة بين الحجاج الليبيين داخل الأراضي المقدسة.

وبينت البعثة أن بعض الحجاج أحيلوا إلى المستشفيات لأسباب مختلفة حيث دخلت 3 حالات للعناية الفائقة فيما ستدخل حالة أخرى لقسم العمليات لإجراء عملية قلب مفتوح، وخضعت 3 حالات لتجبير كسور فيما أجرت 7 حالات أخرى جلسات غسيل كلوي .

يشار إلى أن البعثة الطبية افتتحت عيادتي كشف وحجرتي ملاحظة وصيدلية وشرعت في إجراء الكشوفات الطبية لحجاج بيت الله الحرام .

