اخبار ليبيا الان

البعثة الطبية المرافقة لحجاج بيت الله الحرام تنفي تسجيل أي حالة وفاة

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

نفت البعثة الطبية المرافقة لحجاج بيت الله الحرام تسجيل أي حالة وفاة بين الحجاج الليبيين داخل الأراضي المقدسة.

وبينت البعثة أن بعض الحجاج أحيلوا إلى المستشفيات لأسباب مختلفة حيث دخلت 3 حالات للعناية الفائقة فيما ستدخل حالة أخرى لقسم العمليات لإجراء عملية قلب مفتوح، وخضعت 3 حالات لتجبير كسور فيما أجرت 7 حالات أخرى جلسات غسيل كلوي .

يشار إلى أن البعثة الطبية افتتحت عيادتي كشف وحجرتي ملاحظة وصيدلية وشرعت في إجراء الكشوفات الطبية لحجاج بيت الله الحرام .

The post البعثة الطبية المرافقة لحجاج بيت الله الحرام تنفي تسجيل أي حالة وفاة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك