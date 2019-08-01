اشتباكات عنيفة بعدد من المحاور وسط تقدم لقوات الجيش.. وخسائر كبيرة بصفوف الوفاق وخلافات بين قادتها

نقلت وسائل إعلام عن مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني الليبي تتقدم في محوري خلة الفرجان ووادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس، وأن قوات الوفاق تتعرض لخسائر كبيرة.

وتدور اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة بعدد من المحاور منذ صباح اليوم، بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق، فيما أكدت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الوطني أن القوات المسلحة تتقدم بمختلف محاور القتال في العاصمة طرابلس .

وأكدت الشعبة في بيان صادر عنها أن أكثر من 25 قتيل هي الحصيلة الأولية لقتلى قوات الوفاق اليوم.

وقالت شعبة الاعلام الحربي أن قوات الوفاق قامت بقصف الآمنين في المناطق والأحياء السكنية في منطقة الهضبة وغيرها بالقذائف العشوائية.

وأشارت الشعبة في بيانها إلى حالة من الإرباك تشهدها صفوف قوات الوفاق بعد إستنزافهم لأشهر وخسارتهم الكبيرة في العتاد والأرواح، مؤكدةً على وجود صراعات وخلافات كبيرة بين قادة الوفاق وتوتر وإحتقان في مصراته بسبب كثرة القتلى والخسائر، بحسب البيان.

فيما كانت عدد من الكتائب الموالية لحكومة الوفاق بينها لواء الصمود والمحجوب من مدينة مصراتة، قد نعت 11 عنصراً من مقاتليها بعد مقتلهم بضربات جوية نفذها سلاح الجو التابع للجيش الوطني.

وكان لواء الصمود الموالي لحكومة الوفاق قد أكد صباح اليوم إستعادة السيطرة على مواقع جديدة بمحور طريق النهر، وعمارة الياجور في محور اليرموك وأن قواته تتقدم إلى ما بعد الأربع شوارع.

وبحسب وسائل إعلام فإن مصادر عسكرية مطلعة مُقربة من الجيش الوطني، أكدت أن القيادة العامة تستعد لإصدار أوامرها باقتحام طرابلس قبل حلول عيد الأضحى الذي لم يتبقى عليه سوى أيام معدودة.

وتدور معارك عنيفة جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي بين قوات الجيش الليبي التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات إلى التابعة لحكومة الوفاق.

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