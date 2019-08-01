الزائدي: الحرب الدعائية والنفسية من أهم محاور الحروب الحديثة

وجه الأمين العام للحركة الشعبية الوطنية الليبية مصطفى الزائدى، رسالة إلى القوى الوطنية بالانتباه إلى ما اسماه “أساليب دعايات الأعداء”، لافتا إلى أن الحرب الدعائية والحرب النفسية من أهم محاور الحروب الحديثة.

وقال الزائدي في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “من اشتراطات النصر في المعركة التاريخية لاستعادة الوطن من براثن الفوضى والإرهاب والعبث الأجنبي، تلاحم الجماهير الشعبية وقياداتها الوطنية بالقوات المسلحة، ذلك ما أوصل معركة الكرامة إلى ما وصلت اليه، وذلك الذي كسّر شوكة الإرهاب والمليشيات في مناطق شاسعة من الوطن، وأوصل القوات المسلحة الى حواف قلب طرابلس !!

تكتيك الدعاية الإخواني بنى على محاولة دق اسفين بين قيادة القوات المسلحة والقوى الوطنية ، فتركز الخطاب الإخواني على شخصنة المعركة ، وتصويرها وكأنها ركض نحو الحكم، والتشكيك في طبيعة التلاحم بين القوات المسلحة والقوى الوطنية !! يوسوس شياطين الإخوان الى القوى الوطنية من أنصار ثورة الفاتح وغيرهم، بأن قيادة القوات المسلحة تستخدمهم كوقود لمعركتها نحو السلطة وبعد ان تصل ستلقي بهم في السجون اذا لم تبيدهم !! ويوشوشون في ذات الوقت الى قيادة القوات المسلحة بأن انصار الفاتح منظمون ودهاقنة وخبراء يستخدمون القوات المسلحة لتمهد لهم الطريق، وبعد القضاء على عدوهم “الإخوان وتوابعهم” سوف ينقلبون عليها ويعملون على إعادة أنفسهم للسلطة”.

وتابع الزائدي، “بالطبع هذا هراء لا يصدقه عاقل، لكن تكراره والسكوت عليه قد يفتح بابا للتقاعس وقد يولد قدرا من عدم الثقة !! الثقة والجدية آمران مهمان لحسم المعركة في أقصر زمن وبأقل الخسائر. الرد على تلك الدعاية السوداء ليست بالكلام بل بتعميق التلاحم بين القوات المسلحة وقيادتها والجماهير وقواها الوطنية، فلا قيادة المسلحة تخوض هذه المعركة وتقدم هذه التضحيات الجمة من آجل هدف شخصي يمكن ان تحققه بوسيلة أسهل وأيسر !! ولا أنصار ثورة الفاتح لهم الرغبة ولا يمتلكون القوة لكي ينقلبوا على جيشهم الذي يرونه حصن الوطن الحصين”.

وأضاف، “للتذكير فإن الحركة الوطنية الشعبية أعلنت في بيان تأسيسها الذي صدر في ١٥.٢.٢٠١٢ اي قبل ثلاتة سنوات من انطلاق ثورة الكرامة ، “ان الحل يكمن في إعادة بناء القوات المسلحة الوطنية، لتتولى إنقاذ الوطن، ويمكن الرجوع الى ذلك في أدبيات الحركة. رسالتي الى القوى الوطنية ان ينتبهوا الى أساليب دعايات الأعداء ، فالحرب الدعائية والحرب النفسية من أهم محاور الحروب الحديثة. قوتنا في وحدتنا وتلاحمنا مع جيشنا البطل.

الأكاذيب لا تحقق شئ لكنها قد تطيل المعركة، هذه ليست معركة من آجل تقاسم السلطة ، بل هي معركة بناء ليبيا جديدة قوية مستقلة آمنة مزدهرة

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