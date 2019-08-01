في العدد 193: حرب الخطوط الخلفية ومأزق غسان سلامة

يسلط العدد 193 من جريدة «الوسط» الصادر اليوم الخميس على تطورات حرب العاصمة طرابلس على الصعيدين العسكري والسياسي، فيما تقترب الحرب من إقفال أربعة أشهر، إذ لم يكسر الجمود العسكري على المحاور المعروفة جنوب طرابلس، سوى قصف متبادل للقواعد الخلفية لطرفي الاشتباكات، طال قاعدتين عسكريتين في كل من الجفرة ومصراتة، فيما فتحت الإحاطة الدورية للمبعوث الأممي غسان سلامة أمام مجلس الأمن مساحات جديدة للجدل والتساؤلات بشأن المبادرات التي تطرحها الأمم المتحدة للأزمة الليبية المتفاقمة.

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كما يتناول العدد الجديد أزمة أسطوانات غاز الطهي التي تصاعدت خلال الأيام الماضية في العاصمة طرابلس، واختفت من مراكز توزيع الغاز، إذ بلغ سعر استبدال الأسطوانة لنحو 30 دينارا بدلا عن سعرها الرسمي لدى شركة البريقة لتسويق النفط البالغ نحو دينارين فقط.

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وتفرد «الوسط» تقريرا عن الهجرة غير الشرعية، بعد أن دفعت مأساة غرق زورق أكثر من 100 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية في البحر المتوسط نهاية الأسبوع الماضي المجتمع الدولي للتفكير مجددا في كيفية المواجهة الجذرية لهذه الظاهرة التي تنشط في صيف كل عام، تاركة وراءها عشرات الضحايا.

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على الصعيد الاجتماعي، تسلط «الوسط» الضوء على العلاج بـ«الحمام الرملي» الذي تقتصر ممارسته على بعض المدن، ومن بينها جالو التي تعرف كوجهة مفضلة للراغبين هذا النوع من العلاج، حيث يتردد الكثير من طالبي العلاج خلال الأشهر الأشد حرارة.

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وفي الصفحات الاقتصادية، يناقش العدد الجديد أبعاد قرار المجلس الرئاسي تخفيض الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي إلى 163%، بدلا عن 183%، بعد أن أثار ردود فعل واسعة بين مؤيد ومعارض، فيما بدا التساؤل واضحا في الأوساط الاقتصادية حول دواعي المصلحة العامة من وراء هذا القرار الذي جاء على نحو مفاجئ.

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كما تشمل الصفحات الاقتصادية تقريرا موسعا عن مساعي الصين إلى تجديد عقودها مع ليبيا وتعمل على الاحتفاظ بعلاقات قوية مع هذه الدولة الغنية بالنفط، بغض النظر عمن يدير العاصمة طرابلس، وذلك ضمن استراتيجية الصين لملء الفراغ في شمال أفريقيا.

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وفي صفحات الثقافة والفن، تجري «الوسط» حوارا مع الفنانة التشكيلية حميدة صقر، التي تتحدث عن التشويش المتعمد أو غير المتعمد في أعمالها، كما تفرد تقريرا عن قائمة الأفلام المشاركة في الدورة 76 لمهرجان «فينيسيا السينمائي الدولي» التي تقام في الفترة من 28 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل، حيث تشهد الدورة الجديدة لـ«فينيسيا السينمائي» سابقة تاريخية، بمشاركة السعودية للمرة الأولى ضمن المسابقة الرسمية بفيلم «المرشح المثالي» للمخرجة هيفاء المنصور.

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وأخيرا، تنشر الصفحات الرياضية تقريرا عن المعسكر التدريبي لبعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم للاعبين المحليين في المغرب، الذي تواصل على مدى أكثر من أسبوعين، خاض خلاله «فرسان المتوسط» ثلاث مباريات ودية تجريبية.

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