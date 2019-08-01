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أهالي بدر على موعد “إنترنت أسرع”

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشرت شركة zde الصينية بتركيب معدات خدمة الجيل الرابع G4 للإصدار الرابع في منطقة بدر حيث يعمل المشرفون على هذه الخدمة على عمليات التركيب داخل المحطات.

وستكون الخدمة جاهزة ومتوفرة لكافة المشتركين في المنطقة خلال شهر من نهاية العمل على التركيبات حيث تتميز هذه الخدمة بسرعة أكبر من الخدمة السابقة في مجال خدمة الانترنت.

الجدير بالذكر أن الشركة تعمل على تركيب هذه الخدمة في معظم المدن والمناطق الليبية التي ستكون متوفرة لها هذه الخدمة مع نهاية هذا العام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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