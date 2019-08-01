القوات المسلحة تحقق تقدمًا كبيرًا في طرابلس

بنغازي-العنوان

قالت شعبة الإعلام الحربي اليوم الخميس إن القوات المسلحة حققت تقدمًا كبيرًا لقواتنا بمختلف محاور القتال في العاصمة طرابلس.

وأشارت الشعبة، إلى وقوع أكثر من 25 قتيلًا في صفوف المليشيات اليوم الخميس.

وقالت الشعبة: “بعد خسائرهم الكبيرة كالعادة، وبعد عدم قدرتهم على المواجهة؛ يتجه العدو لقصف الآمنين في المناطق والأحياء السكنية والتي منها منطقة الهضبة وغيرها بالقذائف العشوائية”.



وأضافت، “حالة من الإرباك تشهدها صفوف المليشيات بعد استنزافهم لأشهر وخسارتهم الكبيرة في العتاد والأرواح”.



وذكرت الشعبة، أن وقوع صراعات وخلافات كبيرة بين قادة المليشيات وتوتر واحتقان في مصراته بسبب كثرة القتلى والخسائر.



وأكدت الشعبة حرص القوات المسلحة إلى هذه اللحظات على سلامة المدنيين بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة.

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