البرلمان المغربي يؤكد دعم جهود مجلس النواب لحل الأزمة في ليبيا

العنوان-الرباط

التقى عضو مجلس النواب أحمد الشارف يوم الأربعاء بالعاصمة المغربية الرباط رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي والأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش بحضور سفير ليبيا لدى المملكة المغربية عبدالمجيد سيف النصر.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا ونتائج اجتماعات القاهرة والبيان الصادر عنها.

وأكد المجتمعون على دعم مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق ودعم دول المغرب العربي لجهود إنهاء الأزمة الليبية من خلال البرلمان ووفقاً لإرادة الشعب الليبي.

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