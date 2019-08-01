سلاح الجو يستهدف عربات مسلحة بمنطقة الكسارات والعزيزية بطرابلس

بنغازي-العنوان

استهدف طيران السلاح الجو التابع للقوات المسلحة، اليوم الخميس، ضمن سلسلة غاراته على مواقع المليشيات المسلحة في طرابلس، تجمعات لعربات مسلحة في منطقة الكسارات والعزيزية.

وتزامن ذلك مع تحقيق القوات المسلحة على الأرض تقدمات كبيرة في مختلف المحاور القتالية.

وقالت شعبة الإعلام الحربي اليوم الخميس إن القوات المسلحة حققت تقدمًا كبيرًا لقواتنا بمختلف محاور القتال في العاصمة طرابلس.

وأشارت الشعبة، إلى وقوع أكثر من 25 قتيلًا في صفوف المليشيات اليوم الخميس.

وقالت الشعبة: “بعد خسائرهم الكبيرة كالعادة، وبعد عدم قدرتهم على المواجهة؛ يتجه العدو لقصف الآمنين في المناطق والأحياء السكنية والتي منها منطقة الهضبة وغيرها بالقذائف العشوائية”.

وأضافت، “حالة من الإرباك تشهدها صفوف المليشيات بعد استنزافهم لأشهر وخسارتهم الكبيرة في العتاد والأرواح”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية