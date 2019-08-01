صبراتة.. اتفاق لتحديد سعر رغيف الخبز

عقد بمقر فرع جهاز الحرس البلدي صبراتة اجتماع مع نقابة الخبازين وأصحاب المخابز بالمدينة، بحضور رئيس جهاز الحرس البلدي صبراتة ومراقب الاقتصاد ورئيس مجلس الحكماء والأعيان بالمدينة.

وناقش الاجتماع حلحلة المشاكل والعراقيل التي يعاني منها المواطن بسبب نقص الخبز بمخابز المدينة، وغلاء أسعار الدقيق واليد العاملة، ونقص الوقود، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة،

واتفق الحضور على عدد من الحلول منها وضع تسعيرة لرغيف الخبز ووضع آلية لشغل المخابز مع مراقبة الاقتصاد ومتابعة عمال المخابز من حيث النظافة والشهادات الصحية.

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