الخرطوش: الوحدات العسكرية قامت بعمل كبير في طرابلس بمساندة سلاح الجو

طرابلس-العنوان

قال المسؤول الإعلامي باللواء 73 مشاة، المنذر الخرطوش، اليوم الخميس، إن الوحدات العسكرية قامت بعمل كبير منذ ساعات الصباح الأولى، مشيرًا إلى أن سلاح الجو كان له الدور الأكبر خلال المواجهات مع المليشيات في طرابلس.

وأضاف الخرطوش، أن الضربات الجوية والهجمات البرية للقوات المسلحة، أدت إلى سقوط عدد كبير من عناصر المليشيات بين اليوم وأمش.

وأشار الخرطوش، إلى أن محاور طريق المطار ومطار طرابلس وكريزما تشهد هدوءا تامًا.

واستهدف طيران السلاح الجو التابع للقوات المسلحة، اليوم الخميس، تجمعات لعربات مسلحة في منطقة الكسارات والعزيزية.

وجاءت هذه الضربات ضمن سلسلة الغارات التي يشنها سلاح الجو على مواقع المليشيات المسلحة في طرابلس.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي اليوم الخميس وقوع أكثر من 25 قتيلًا في صفوف المليشيات خلال مواجهات اليوم.

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