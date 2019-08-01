محطة أوباري.. خطوة جديدة للأمام

أكد مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري لقناة “218”، الخميس، تشغيل الوحدة الثالثة بمحطة أوباري تجريبياً تمهيدا لإدخالها على الشبكة العامة الفترة المقبلة.

وتمكن مهندسو المحطة الشهر الماضي من تشغيل الوحدة الرابعة بالمحطة وإدخالها على شبكة الكهرباء بعد تشغيلها بالنفط الخام.

وأكد مدير مشروع محطة أوباري الغازية عن الشركة العامة للكهرباء المهندس رضوان خليل، بذلك الوقت أن الفرق تعمل على تشغيل باقي وحدات في المحطة، بداية من الوحدة الثالثة.

يُذكر أن تكلفة مشروع محطة أوباري بلغت 450 مليون دولار وأن مستوى الإنجاز فيه وصل إلى 98%، وتوقف العمل في المحطة بعد تكرار عمليات خطف الموظفين وعمليات سرقة طالت البنية التحتية للمحطة خلال السنوات الماضية.