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محطة أوباري.. خطوة جديدة للأمام

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري لقناة “218”، الخميس، تشغيل الوحدة الثالثة بمحطة أوباري تجريبياً تمهيدا لإدخالها على الشبكة العامة الفترة المقبلة.

وتمكن مهندسو المحطة الشهر الماضي من تشغيل الوحدة الرابعة بالمحطة وإدخالها على شبكة الكهرباء بعد تشغيلها بالنفط الخام.

وأكد مدير مشروع محطة أوباري الغازية عن الشركة العامة للكهرباء المهندس رضوان خليل، بذلك الوقت أن الفرق تعمل على تشغيل باقي وحدات في المحطة، بداية من الوحدة الثالثة.

يُذكر أن تكلفة مشروع محطة أوباري بلغت 450 مليون دولار وأن مستوى الإنجاز فيه وصل إلى 98%، وتوقف العمل في المحطة بعد تكرار عمليات خطف الموظفين وعمليات سرقة طالت البنية التحتية للمحطة خلال السنوات الماضية.

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ياسرنا عذاب يا كمشة فاسدين
    حكومة الفاك الفاسدين عايشين حياتهم وشعارهم الشر والعنترة، لقو مليارين ونص على خاطر كراسيهم والكهرباء خمسة سنين في حكومة وجه كلب البحر فايز فشاكة ومازال ينقطع ..
    انذار اخير لفائز شلال ..
    يا تصلح الكهرباء يا فاسد يا إما جايكم يوم اسمه عصيان كهربي ، سيقوم فيه كل الليبيين باخراج جميع الاجهزة وتشغيل كل السخانات والمصابيح الحمراء والمدفأت في أفنية المنازل (الجنان) ويفتح الجميع كل مصادر الطاقة في عملية اسمها العصيان الكهربي ، ونخلوها تتقربع كلها على روسكم ، سارعوا باستدراك الامر والا سيتم التعميم والتحريض..
    وغدا ترى ..
    #عصيان_كهربي#
    ياسرنا شلال

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