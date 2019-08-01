“البعثة الطبية” تنفي وفاة حجاج ليبيين

نفت البعثة الطبية المرافقة للحجاج الليبيين، الخميس، تسجيل أي حالة وفاة بين “حجاج ليبيا” داخل الأراضي المقدسة.

ووفق بيان نشرته وزارة الصحة بحكومة الوفاق، فقد بينت البعثة أن بعض الحجاج أحيلوا إلى المستشفيات لأسباب مختلفة حيث دخلت 3 حالات للعناية الفائقة، فيما ستدخل حالة أخرى لقسم العمليات لإجراء عملية قلب مفتوح، وخضعت 3 حالات لتجبير كسور، إضافة إلى إجراء 7 حجاج جلسات غسيل كلوي.

يشار إلى أن البعثة الطبية افتتحت عيادتي كشف وحجرتي ملاحظة وصيدلية وشرعت في إجراء الكشوفات الطبية لحجاج بيت الله الحرام.

وذكر البيان أن 2086 حاجًا أجروا كشوفات طبية منذ أن شرعت فرق البعثة في افتتاح عيادتين، واحدة للنساء وأخرى للرجال في الـ24 من يوليو الماضي.

ويتكون فريق البعثة الطبية للحج لموسم 2019 من 39 عضوا يتوزعون بين أطباء وعناصر تمريض وصيادلة وإداريين.

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