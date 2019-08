أكد مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش أن أكثر من 25 قتيل هي الحصيلة الأولى من قتلى قوات الوفاق خلال المعارك في العاصمة طرابلس اليوم الخميس.

وأضاف الخرطوش أن القوات المسلحة حققت أيضًا اليوم الخميس تقدمًا كبيرًا في مختلف محاور القتال في العاصمة طرابلس.

