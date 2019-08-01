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الزائدي يطالب المواطنين بالالتحام مع القوات المسلحة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

وجه الأمين العام للحركة الشعبية الوطنية الليبية مصطفى الزائدى، رسالة إلى القوى الشعبية، قائلا «من اشتراطات النصر في المعركة التاريخية لاستعادة الوطن من براثن الفوضى والإرهاب والعبث الأجنبي، تلاحم الجماهير الشعبية وقياداتها الوطنية بالقوات المسلحة، ذلك ما أوصل معركة  الكرامة إلى ما وصلت اليه».

وأضاف الزائدي في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “، هذا ما كسّر شوكة الإرهاب والميليشيات في مناطق شاسعة من الوطن، وأوصل القوات المسلحة الى حواف قلب طرابلس !!

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • نحن لا نعترف بهذا الذيوث السراق المجرم الارهابي و لا هالاتحاد. هذا اكبر سراق و منافق. انتهي دورك عشت ايام القذافي كيف تبي و شوهت القذافي يا عرص نكن لسنا في حاجه لنصائحك يا حقير و لن يكون لك اي دور في ليبيا الجديده يا مشوه يا مشبوه

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