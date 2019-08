الزائدي يطالب المواطنين بالالتحام مع القوات المسلحة

وجه الأمين العام للحركة الشعبية الوطنية الليبية مصطفى الزائدى، رسالة إلى القوى الشعبية، قائلا «من اشتراطات النصر في المعركة التاريخية لاستعادة الوطن من براثن الفوضى والإرهاب والعبث الأجنبي، تلاحم الجماهير الشعبية وقياداتها الوطنية بالقوات المسلحة، ذلك ما أوصل معركة الكرامة إلى ما وصلت اليه».

وأضاف الزائدي في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “، هذا ما كسّر شوكة الإرهاب والميليشيات في مناطق شاسعة من الوطن، وأوصل القوات المسلحة الى حواف قلب طرابلس !!

