نقلت وسائل إعلام عن مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني الليبي تتقدم في محوري خلة الفرجان ووادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس، وأن قوات الوفاق تتعرض لخسائر كبيرة.

وتدور اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بعدد من المحاور منذ صباح اليوم، بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق، فيما أكدت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الوطني أن القوات المسلحة تتقدم بمختلف محاور القتال في العاصمة طرابلس، وسط سقوط أكثر من 25 قتيل هي لقوات الوفاق.

The post قوات الجيش الوطني تتقدم في محوري خلة الفرجان ووادي الربيع appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية