حاولت البعثة البريطانية في الأمم المتحدة، تمرير مسودة مشروع بيان عبر مجلس الأمن الدولي، بشأن الأوضاع في ليبيا، ولكنها فشلت بسبب رفض أمريكي.

وجاءت مسودة البيان البريطاني، التي احتوت على سبع نقاط عقب إحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة، التي قدمها للمجلس في جلسة الإثنين الماضي.

